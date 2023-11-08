О нас

Ильхам Алиев: Если бы руководство Армении прислушалось к моим словам, то не было бы необходимости во II Карабахской войне

Ильхам Алиев: Если бы руководство Армении прислушалось к моим словам, то не было бы необходимости во II Карабахской войне Посредники, занимавшиеся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, фактически старались заморозить ситуацию. Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией. Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:30
Ильхам Алиев: Если бы руководство Армении прислушалось к моим словам, то не было бы необходимости во II Карабахской войне

Посредники, занимавшиеся урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, фактически старались заморозить ситуацию. Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией. Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением. Я неоднократно заявлял это с различных трибун, что мы не смиримся с этой ситуацией, не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: Если вы не выйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя. Кто бы ни стоял за вами, это не сможет заставить нас свернуть с нашего справедливого пути. 44-дневная Отечественная война еще раз это показала", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: If the Armenian leadership had listened to my words, there would have been no need for Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əgər Ermənistan rəhbərliyi sözlərimə qulaq assaydı, İkinci Qarabağ müharibəsinə ehtiyac qalmazdı"

Самое читаемое

Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi