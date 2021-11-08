Ильхам Алиев: Без экономической независимости, о политической не могло быть и речи

13:49

"Мы должны были укрепить экономику и хорошо понимали, что если мы этого не добьемся, то не сможем изгнать врага с наших земель".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"О политической независимости не могло быть и речи, если бы не была достигнута экономическая независимость. Мы могли бы оказаться в зависимом положении. Многие страны сегодня находятся в зависимом положении и именно поэтому не могут проявить свою волю. Политическая независимость позволила нам строить отношения со всеми партнерами на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга. Таким образом, было обеспечено одно из основных условий освобождения наших территорий", - сказал президент.