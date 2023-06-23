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Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными

Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать сво
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 15:25
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными

За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Поэтому мы все еще ведем себя сдержанно. Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: If Armenia does not honor its signature, the consequences will be dire for them
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan öz imzasına hörmət etməsə nəticə onlar üçün acınacaqlı olacaq"

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