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Ильхам Алиев: До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал акт о капитуляции

Ильхам Алиев: До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал акт о капитуляции "Как вам известно, во время войны первым от оккупации был освобожден Джабраильский район. Информируя об этом народ, я подумал, что это, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни. Потому что полностью освободить первый район, очистить его от окк
Внутренняя политика
29 мая 2021 г. 02:32
Ильхам Алиев: До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал акт о капитуляции
Ильхам Алиев

"Как вам известно, во время войны первым от оккупации был освобожден Джабраильский район. Информируя об этом народ, я подумал, что это, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни. Потому что полностью освободить первый район, очистить его от оккупантов - действительно большое историческое событие. Это придало дополнительное дыхание нашему народу и армии, вселило в них веру. Вслед за этим Физули, затем Гадрут, Муровдаг, Суговушан, Зангилан, Губадлы. Каждый раз я говорил себе, что переживаю самые счастливые дни. 10 ноября – акт о капитуляции Армении. Причем не только азербайджанская общественность, но и весь мир знает о том, в какой форме он был подписан. До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал его. Это стало кульминацией войны, победы, это был настоящий акт о капитуляции. Сегодня каждый воспринимает это именно так".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"После этого, впервые находясь в Шуше 14 января, я сказал себе, что переживаю самые счастливые дни. Сегодня я говорю те же самые слова. Уверен, что после этого в жизни нашего народа будет много таких счастливых дней. Желаю нашему народу счастья. Желаю, чтобы мы в скором времени восстановили Агдам, вернули граждан и вечно жили в нашем прекрасном крае - на Карабахской земле. Еще раз поздравляю", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu günə qədər mən bilmirəm, Paşinyan kapitulyasiya aktını hansı tində imzalayıb

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