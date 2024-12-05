О нас

Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества

Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества Дети – завтрашний день общества.
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 13:03
Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества

Дети – завтрашний день общества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей.

"Наша главная задача – подарить им надежное будущее под ясным небом. Всесторонняя забота о детях является неотъемлемой частью государственной политики в нашей стране, и это одна из неоценимых заслуг великого лидера Гейдара Алиева. В этом направлении проделан и проводится ряд важных работ. Наши дети имеют все возможности получать качественное образование, развивать свои способности и раскрывать таланты. Одним из наглядных проявлений внимания к правам детей в Азербайджане является то, что ваш форум приобрел традиционный характер.

Нынешний Форум проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира". Тема детей и экологии, которой он посвящен, отличается своей актуальностью и представляет особое значение с точки зрения жизни наших детей в безопасной окружающей среде. Недавно Азербайджан принял международное мероприятие грандиозного масштаба – очередную, 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На конференции широко обсуждались влияние факторов окружающей среды на здоровье детей, вопросы усиления климатической деятельности во имя детей, потому что все дети на Земле нуждаются в здоровом и чистом мире, зеленом будущем. И они заслуживают этого", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan: Children are the future of society
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Uşaqlar cəmiyyətin sabahıdır

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi