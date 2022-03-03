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Ильхам Алиев: Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем

Ильхам Алиев: Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем "Ичеришехер - это сердце Баку. Невозможно представить Баку без Ичеришехер. Моим распоряжением, с точки зрения административного деления, в Ичеришехер несколько лет назад был создан специальный механизм управления".
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 13:06
Ильхам Алиев: Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем
Ильхам Алиев

"Ичеришехер - это сердце Баку. Невозможно представить Баку без Ичеришехер. Моим распоряжением, с точки зрения административного деления, в Ичеришехер несколько лет назад был создан специальный механизм управления".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем. Уверен, что под вашим руководством Управление успешно выполнит новые задачи. Ичеришехер будет жить и должен жить вечно. Мы и будущие поколения будем по праву гордиться Ичеришехер", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Protection of Icharishahar's historical face is under my personal control
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İçərişəhərin tarixi simasının qorunması şəxsən nəzarətimdədir"

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