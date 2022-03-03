Ильхам Алиев: Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем

"Ичеришехер - это сердце Баку. Невозможно представить Баку без Ичеришехер. Моим распоряжением, с точки зрения административного деления, в Ичеришехер несколько лет назад был создан специальный механизм управления".

"Ичеришехер - это сердце Баку. Невозможно представить Баку без Ичеришехер. Моим распоряжением, с точки зрения административного деления, в Ичеришехер несколько лет назад был создан специальный механизм управления".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Вопрос сохранения исторического облика Ичеришехер держу под личным контролем. Уверен, что под вашим руководством Управление успешно выполнит новые задачи. Ичеришехер будет жить и должен жить вечно. Мы и будущие поколения будем по праву гордиться Ичеришехер", - добавил глава государства.