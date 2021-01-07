Ильхам Алиев: Даже во Вторую мировую войну оккупационные силы не совершали такую жестокость

"Говоря о всестороннем развитии нашей страны в последние годы, я отмечал, что сегодня независимое Азербайджанское государство переживает свой самый славный период. Потому что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным. Сегодня это и политическая с

"Говоря о всестороннем развитии нашей страны в последние годы, я отмечал, что сегодня независимое Азербайджанское государство переживает свой самый славный период. Потому что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным. Сегодня это и политическая сила, и экономическая сила, единство власти и народа, военная мощь и позитивная роль, которую мы играем в регионе. Использовав эту силу, мы с честью выполнили стоящую перед нами главную задачу. Армянская армия была разгромлена за 44 дня".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент сказал, что эта Победа навеки останется в истории: "Можно сказать, что армянской армии нет. Картина, которую мы наблюдаем после войны, демонстрирует, что сегодня вооруженные силы Армении фактически полностью разгромлены. Армении нанесено поражение, и мы смогли добиться своего за 44 дня. Мы освободили военным путем Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, бывший Гадрутский район, большую часть Ходжавендского района, поселок Суговушан, горную цепь Муровдаг и город Шуша. В целом свыше 300 населенных пунктов были освобождены от оккупации военным путем. В результате этого Армения фактически пала на колени, была вынуждена подписать 10 ноября акт о капитуляции. Таким образом, Агдамский, Лачинский и Кяльбаджарский районы были возвращены без единого выстрела, без потерь.

Эта победа навечно останется в истории. Эта Победа доказала всему миру, - хочу отметить это еще раз, - что наши слова совпадают с нашими делами. Я говорил, что на исторических азербайджанских землях никогда не будет создано второе армянское государство. Я говорил, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой ситуацией. Говорил, что мы решим этот вопрос любым путем и решили, несмотря на все давления, угрозы. Несмотря на то, что в мире существует достаточно сильное армянское лобби. Многие ведущие государства мира поддерживают Армению, и во время войны мы это отчетливо увидели, некоторые страны не могли скрыть этого. Что дала эта поддержка Армении? Ничего. Перед нашей мощью, волей эта поддержка была равна нулю. Все увидели, что никто и ничто не может остановить нас. Я говорил, что мы пойдем до конца, и сдержал свое слово. Мы остановились, когда Армения признала свое унизительное поражение, встала на колени, подняла белый флаг, сдалась. Считаю, что это стало историческим уроком для Армении. Они еще раз увидели величие азербайджанского народа. Несмотря на то, что на всех оккупированных землях были совершены акты вандализма, разрушены или осквернены все наши исторические памятники, мечети, разрушены все наши жилые здания, городов Агдам, Физули нет, сел нет, в городах Джебраил, Губадлы, Зангилан осталось несколько зданий, где были размещены армянские военнослужащие. В Кяльбаджарском и Лачинском районах незаконное заселение проводилось больше. Но за то время, что было дано Армении для выхода из этих районов, они разрушили и эти места, продемонстрировали всему миру свое варварство. На глазах у всего мира они сжигали дома, вырубали, уничтожали, сжигали леса, совершали акты вандализма. Весь мир увидел, с кем мы находились лицом к лицу. Эти зверства, жестокость не имеют аналога, может быть, во всей истории. Даже во Вторую мировую войну оккупационные силы не совершали такую жестокость. Они считали, что мы не вернемся в эти регионы, но мы вернулись и возвращаемся. Сегодня мы поговорим о Большом возвращении".