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Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один

Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 13:02
Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один

Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что для этого принимаются комплексные меры, глава государства подчеркнул: "После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘The task of further strengthening our Army remains number one priority’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ordumuzun daha da gücləndirilməsi bir nömrəli vəzifə olaraq qalır"

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