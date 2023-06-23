Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один

Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.

Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что для этого принимаются комплексные меры, глава государства подчеркнул: "После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью".