Эксперт: Кадровые перестановки в правительстве Азербайджана - веяние современных реалий

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев чутко уловил тенденцию на обновление управленческого аппарата страны".

Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя текущие кадровые перестановки в правительстве Азербайджана.

По его мнению, именно с этим и связаны перемены в правительстве, "где уходят на почетный отдых те, кто отдал стране лучшие годы и помог ей укрепить государственность, и им на смену приходят новые, свежие силы".

"К примеру, назначение на должность министра экономики республики Микаила Джаббарова с одновременным усилением министерства за счет объединения с минналогов и госкомитетом по имуществу, говорит об огромном доверии президента к новому министру. Также можно предположить что подобное укрупнение сделано специально под новые задачи экономического прорыва страны, поставленные Ильхамом Алиевым.

Хочу отметить, что не стоит ожидать того, что новые кадры будут явно молоды. Но то, что они будут профессионалами в своём направлении, которые именно сейчас стали востребованными, говорит о реальном стремлении президента Ильхама Алиева вывести страну в мировые лидеры", - считает Е. Михайлов.

По его мнению, текущие кадровые перестановки в правительстве Азербайджана - это веяние современных реалий.

"Именно поэтому президент Ильхам Алиев предпринял такие меры , которые на мой взгляд население полностью поддерживает. И если ставка президента на персон, которые он назначает, будет беспроигрышной, то при наличии уже достаточно сильной экономики мы сможем наблюдать рывок Азербайджана на первые места по уровню жизни непосредственно граждан страны, и это будет главным эффектом от начатых реформ", - считает российский эксперт.