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Ильхам Алиев: Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти

Ильхам Алиев: Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 19:12
Ильхам Алиев: Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти

Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал во время выступления в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

Президент сказал:

«Дорога к Победе была тернистой и сложной. Поражение в Первой Карабахской войне морально потрясло наш народ. Причины этого поражения известны. В то время антинациональные элементы узурпировали власть, вели борьбу за власть, ради того, чтобы прийти к власти, фактически сдали Армении, армянам такую неприступную крепость как Шуша. Так и случилось. Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти. Они пришли к власти на этой трагедии, на пролитой крови, на национальном позоре и за год пребывания у власти привели нашу страну в ужасное состояние, развязали гражданскую войну, взяли в плен своих солдат. Мы теряли земли, а они занимались грабежом и разбоем, мобилизовали все усилия для того, чтобы укрепить свою власть.

То есть, поражение в Первой Карабахской войне было неизбежным, потому что антинациональная власть не может победить в войне. В период оккупации официальная пропаганда Армении, медиа ресурсы их покровителей пытались навязать всему миру, в том числе азербайджанскому народу мысль о том, что Азербайджан никогда не сможет восстановить свою территориальную целостность военным путем. Достаточно посмотреть выступления представителей международных структур, должностных лиц стран, занимавшихся этим вопросом. Сколько раз они говорили, что этот конфликт не имеет военного решения. То есть, во-первых, нас пытались убедить. Во-вторых, нас пытались заставить отказаться от военного пути решения вопроса. Мы же, естественно, старались, чтобы этот вопрос был решен мирным путем, но чтобы был решен. Однако мы видели, что тактика переговоров просто ведет к замораживанию вопроса и, конечно, никогда не могли бы согласиться с этим».

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Popular Front and Musavat parties came to power one month after Shusha and Lachin were occupied 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şuşa və Laçın işğala məruz qalandan bir ay sonra AXC-Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəldi"

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