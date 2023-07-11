Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена

На примере Лачына могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дом

На примере Лачына могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дома.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства подчеркнул, что будут предприняты дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачын.