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Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена

Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена На примере Лачына могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дом
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 18:27
Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена

На примере Лачына могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дома.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства подчеркнул, что будут предприняты дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın şəhərinin gələcək inkişaf planı ilə bağlı əlavə addımlar atılacaq"

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