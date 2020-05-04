Ильхам Алиев: Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/6b02bf11227644f8413a3e1a500a184c/82a008a9-399a-4572-836e-9169f97297e2_292.jpg

Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности. Пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в итоге возникли новые реалии.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

"Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию. Это демонстрирует проводимый по инициативе Азербайджана Саммит Контактной группы Движения неприсоединения против коронавируса.

Глобальная пандемия COVID-19 негативно влияет на все государства мира. Ни одна страна не застрахована от этого. Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID-19.

Мы высоко оцениваем объявление Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глобального гуманитарного плана реагирования с целью борьбы с коронавирусом, принятие в Генеральной Ассамблее ООН соответствующих резолюций и важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией", - отметил Ильхам Алиев.