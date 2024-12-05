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Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью, пытался донести до мира свой голос справедливости.
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 12:15
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью

Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью, пытался донести до мира свой голос справедливости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Отечественная война, завершившаяся славной победой Азербайджана в 2020 году, дала возможность нашим соотечественникам, изгнанным из Карабаха и Восточного Зангезура, вернуться в родные края. Эта справедливая борьба Азербайджана является торжеством верховенства международного права и большим вкладом в решение проблемы вынужденного переселения в глобальном масштабе. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется "Государственная программа Великого возвращения", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Xalqımız ədalətsizliklə heç vaxt barışmayıb

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