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Ильхам Алиев: Азербайджанские солдаты и офицеры на протяжении 44 дней проявили истинный героизм на поле боя

Ильхам Алиев: Азербайджанские солдаты и офицеры на протяжении 44 дней проявили истинный героизм на поле боя За сорок четыре дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед и ни дня не сделали шагу назад.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:21
Ильхам Алиев: Азербайджанские солдаты и офицеры на протяжении 44 дней проявили истинный героизм на поле боя

За сорок четыре дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед и ни дня не сделали шагу назад.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Подчеркнув, что вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, что, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было более 12 тысяч дезертиров, глава государства отметил: "Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijani soldiers and officers showed true heroism on battlefield for 44 days
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan əsgəri və zabiti 44 gün ərzində döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərib"

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