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Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с государствами-членами ОЭС

Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с государствами-членами ОЭС Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества и придает особое значение отношениям с государствами-членами организации. ОЭС обладает благоприятными возможностями с точки зрения более эффективного использования гигантского
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 17:00
Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с государствами-членами ОЭС

Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества и придает особое значение отношениям с государствами-членами организации. ОЭС обладает благоприятными возможностями с точки зрения более эффективного использования гигантского экономического потенциала нашего региона, развития сотрудничества между странами региона в экономической и торговой сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

Подчеркнув, что Азербайджан - сторонник расширения сотрудничества в рамках организации во всех сферах, глава государства выразил благодарность за объявление города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan attaches particular significance to developing relations with ECO member states
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan İƏT-ə üzv dövlətlərlə münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verir"

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