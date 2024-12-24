Ильхам Алиев: Азербайджан подтверждает свою силу на различных международных соревнованиях

2024 год также был успешным для азербайджанского спорта. Азербайджанские спортсмены достойно представляли нашу страну на международных соревнованиях, завоевано около 1700 медалей.

2024 год также был успешным для азербайджанского спорта. Азербайджанские спортсмены достойно представляли нашу страну на международных соревнованиях, завоевано около 1700 медалей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Подчеркнув, что это свидетельствует о развитии нашего спорта, глава государства отметил: "Подрастает новое поколение спортсменов, и таким образом Азербайджан подтверждает свою силу как спортивное государство на различных международных соревнованиях".