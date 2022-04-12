Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке

"Президент Ильхам Алиев является автором и архитектором нашей национальной стратегии развития в XXI веке". Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу. Он отметил, что нынешний этап является этапом укрепления нашей независимости, по

"Президент Ильхам Алиев является автором и архитектором нашей национальной стратегии развития в XXI веке".



Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.



Он отметил, что нынешний этап является этапом укрепления нашей независимости, повышения экономической стабильности, реализации социальных программ, создания в стране военной промышленности и реорганизации военного строительства, реализации новых региональных и глобальных проектов, определения стратегии наступательной дипломатии во внешнеполитическом курсе, дальнейшего повышения места и роли Азербайджана в системе международных отношений: "Параллельно с этим наступает период реализации многочисленных социальных проектов, улучшения благосостояния граждан, обеспечения экономического развития, построения инклюзивного общества и достижения прогресса во всех сферах".



По словам депутата, традиции развития, характерные для 2003-2018 годов, вступили в следующий, более интенсивный этап развития с переизбранием Ильхама Алиева на пост главы государства в 2018 году: "Это этап глубоких реформ, успешной реализации и завершения региональных проектов, повышения международного авторитета Азербайджана, с 2011 года являющегося непостоянным членом Совета безопасности ООН и в течение двух лет - с 2019 по 2022 гг.. возглавлявшего Движение неприсоединения. Однако самым большим историческим достижением и успехом нашего народа под руководством Президента Ильхама Алиева, несомненно, является восстановление территориальной целостности Азербайджана в 2020 году в ходе 44-дневной войны".



Парламентарий отметил, что эти достижения олицетворяют собой успех руководства страной Ильхама Алиева. Победа в Отечественной войне является самым знаменательным событием в военно-политической истории Азербайджана за последние 200 лет: "Сколь нелегко далась нам историческая победа, столь нелегким был процесс восприятия миром нового баланса сил и стратегической конфигурации, возникших в результате этой победы в нашем регионе. После недавней трехсторонней встречи в Брюсселе можно с уверенностью утверждать о том, что новая реальность принята не только странами региона, но и Европой в целом. Будущее нашего региона теперь будет определяться на основе 5 базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном. Иными словами, политическая стратегия Президента Ильхама Алиева будет диктовать возможный мир в такой сложной историко-политической географии, как Южный Кавказ. В настоящее время наш народ ликует от ощущения торжества победы и Великого возвращения, которого ждал долгие годы. А это начало нашего следующего этапа исторического развития, процветания и достижений".