Ильхам Алиев: Армения должна предпринять практические шаги по восстановлению прав западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана неоднократно призывала правительство Армении к диалогу, но противоположная сторона отказывалась от этого. Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав запад

Община Западного Азербайджана неоднократно призывала правительство Армении к диалогу, но противоположная сторона отказывалась от этого. Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Глава государства отметил, что, кроме того, Армения должна дать разрешение на визит миссии ЮНЕСКО по расследованию фактов с целью мониторинга ситуации, связанной с разрушением и искажением историко-культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, и сотрудничать в этой области.

"Крайне важно, чтобы международная общественность поддерживала соответствующие международному праву мирные инициативы членов Общины Западного Азербайджана с целью обеспечения их права на возвращение на родные земли. Эти инициативы, основанные на успешно реализуемой Концепции возвращения, внесут большой вклад в мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев в родные края. Желаю успехов работе конференции, посвященной защите прав тысяч выходцев из Западного Азербайджана, которые в разное время были насильственно изгнаны с земель своих предков и в настоящее время живут в Азербайджане и ряде стран мира. Уверен, что эта международная конференция, доводящая до внимания международной общественности реалии о депортациях, которым периодически подвергался азербайджанский народ, в ближайшем будущем станет важной международной диалоговой платформой, где будет проводиться обмен мнениями о праве на возвращение и проблеме переселения в мире", - говорится в обращении.