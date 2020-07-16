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Ильхам Алиев: Абсолютное большинство собравшихся в Шехидляр хиябаны – патриоты

Ильхам Алиев: Абсолютное большинство собравшихся в Шехидляр хиябаны – патриоты Сегодня утром я говорил с руководителем Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и поинтересовался. Я сказал: Ответь мне сколько человек, желающих сражаться, обратились в эти дни в ваши райотделы.
Внутренняя политика
16 июля 2020 г. 08:57
Ильхам Алиев: Абсолютное большинство собравшихся в Шехидляр хиябаны – патриоты

«Сегодня утром я говорил с руководителем Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и поинтересовался. Я сказал: Ответь мне сколько человек, желающих сражаться, обратились в эти дни в ваши райотделы. Я назову эту цифру, пусть каждый услышит ее и проанализирует. Он ответил: примерно 150 человек. Сколько человек вчера собралось перед Шехидляр хиябаны? Тысячи. А обратившихся 150. Я спросил: откуда больше всего? Он сказал, что 60 из Товуза, сейчас там идут бои. Остальные из различных мест Азербайджана».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«Поэтому говорю: все, кто вчера говорил «хочу сражаться в Карабахе», пусть передадут свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. Пусть дадут свои адреса, выразят желание служить в армии, и мы в нужное время привлечем их.

А то кто-то будет кричать, подстрекать людей к незаконным действиям, зарабатывать себе политический капитал под священным лозунгом Карабаха, и что будет дальше? Чтобы было как в свое время – этого они хотят? Реальная ситуация такова. Еще раз хочу сказать, сегодня необходимости в этом нет, сегодня необходимости в мобилизации нет. Если понадобится, у нас есть структура, государственная служба, Министерство обороны. Мы знаем, что и когда надо делать, сколько живой силы нам нужно для решения тех или иных вопросов. Если кто-то хочет выставить себя здесь уличным героем, то это – плохой путь. Еще раз говорю: абсолютное большинство собравшихся вчера в Шехидляр хиябаны – патриоты. Но в их ряды влезли эти элементы – отбросы Народного фронта Азербайджана. Какова была их цель? Вновь погрузить Азербайджан во тьму, вновь обострить ситуацию? Чтобы армяне вновь воспользовались этим? Вот их цель. Вот цель Народного фронта, этого грязного антинационального совета. Вы же видели, как они радовались, когда цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад – армяне и они. Поздравляли друг друга, праздновали, торжествовали.

Тот, что сидит в Америке, говорит: подождите еще, постепенно скатится до нуля. Ты хотя бы подумай, может ли цена на нефть быть равна нулю? Говорит, не спешите пока радоваться, порадуемся в будущем, когда нефть будет стоить меньше 14 долларов. И что дальше? Спросите у него, он уже 2 года сидит в Америке. Во-первых, на какие деньги ты там находишься, кто тебя содержит, кто платит, кто инструктирует. Скажи, чтобы азербайджанский народ знал. Сейчас сидит там и хочет мутить воду на иностранные деньги. Этому будет положен конец. Пусть никто не сомневается. Мы защищаем и будем защищать наше государство. Азербайджанский народ неоднократно проявлял патриотизм. Это наша очередная доблестная победа. Завершая эту тему, еще раз хочу сказать: мы знаем, что, когда и как делать. До сих пор все наши действия были успешными – и на поле боя, и в политической плоскости, и в связи с внутренней ситуацией, и в экономической и других сферах», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Şəhidlər Xiyabanına yığışanların mütləq əksəriyyəti vətənpərvər insanlardır”

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