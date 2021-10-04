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Ильхам Алиев: 4 октября - День освобождения Джебраила навсегда останется в нашей истории

Ильхам Алиев: 4 октября - День освобождения Джебраила навсегда останется в нашей истории "4 октября навсегда останется в нашей истории. Потому что 4 октября от захватчиков был освобожден город Джебраил, и эта победа имела огромный смысл. Потому что впервые в первую неделю войны был освобожден город, районный центр".
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 17:03
Ильхам Алиев: 4 октября - День освобождения Джебраила навсегда останется в нашей истории
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4 октября навсегда останется в нашей истории. Потому что 4 октября город Джебраил был освобожден от оккупантов, и эта Победа имела очень большой смысл - впервые в первую неделю войны был освобожден город, районный центр.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Это придало нашей армии дополнительные силы, уверенность, и после этой Победы наша славная армия выполнила свою историческую миссию и в других местах. Джебраильцы хорошо знают, что в первый день войны от оккупантов были освобождены два села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нузгяр - и 4 села Физулинского района, и это был наш первый успех", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что, возвращаясь к периоду годичной давности, мы еще раз видим величие нашей победы: "Потому что когда шла война, нашей повседневной деятельностью, конечно, было закрепление победы, освобождение всех оккупированных территорий. То есть, не было времени анализировать достигнутые успехи, да и в этом не было необходимости. Но сегодня, анализируя это более точно и ясно спустя год после войны и освобождения Джебраила, мы видим, что эта победа имела очень важное значение".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: October 4 will forever remain in history of Azerbaijan as day of liberation of Jabrayil
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Oktyabrın 4-ü – Cəbrayılın azad olunduğu gün bizim tariximizdə əbədi qalacaq"

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