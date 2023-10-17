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Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут считаться международной общественностью

Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут считаться международной общественностью Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят международная общественность, то имеется более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать ме
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 17:41
Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут считаться международной общественностью

Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят международная общественность, то имеется ввиду более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать международной общественностью, и сейчас выдвигается обвинение, что мы обманули международную общественность, проведя антитеррористические мероприятия, обманули их.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Подчеркнув, что это очень вредная логика, глава государства сказал: "Мы восстановили свой суверенитет на родной земле по праву, в соответствии со всеми нормами и принципами, принципами, закрепленными в международной плоскости. Сейчас никто не вправе обвинять нас. Правда, такие попытки есть, наверное, и вы отслеживаете, были и будут".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 20-30 countries cannot be considered international community
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizi ittiham etməyə heç kimin haqqı yoxdur"

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