Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут считаться международной общественностью

Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят международная общественность, то имеется более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать ме

Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят международная общественность, то имеется ввиду более 200 стран, 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать международной общественностью, и сейчас выдвигается обвинение, что мы обманули международную общественность, проведя антитеррористические мероприятия, обманули их.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Подчеркнув, что это очень вредная логика, глава государства сказал: "Мы восстановили свой суверенитет на родной земле по праву, в соответствии со всеми нормами и принципами, принципами, закрепленными в международной плоскости. Сейчас никто не вправе обвинять нас. Правда, такие попытки есть, наверное, и вы отслеживаете, были и будут".