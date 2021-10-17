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Ильхам Алиев: 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа

Ильхам Алиев: 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа Ровно год назад доблестная азербайджанская армия освободила от захватчиков город Физули и несколько сел, был поднят флаг Азербайджана, таким образом, после длительного перерыва Азербайджанское государство обеспечило свой суверенитет на этих территориях.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 18:44
Ильхам Алиев: 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа

Ровно год назад доблестная азербайджанская армия освободила от захватчиков город Физули и несколько сел, был поднят флаг Азербайджана, таким образом, после длительного перерыва Азербайджанское государство обеспечило свой суверенитет на этих территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Это – историческое событие. Тот момент - 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа, потому что именно 17 октября наш большой город Физули был освобожден от оккупантов», - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "17 oktyabr günü Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixində xüsusi yer tutacaq"

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