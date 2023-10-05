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Ильгар Велизаде: У армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности

Ильгар Велизаде: У армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности Создается такое впечатление, что Шарль Мишель (президент Совета Европейского Союза – прим. ред.) копил в себе негатив, а потом выплеснул его.
Внутренняя политика
5 октября 2023 г. 19:49
Ильгар Велизаде: У армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности

Создается такое впечатление, что Шарль Мишель (президент Совета Европейского Союза – прим. ред.) копил в себе негатив, а потом выплеснул его.

Как сообщает Report, об этом в интервью Baku TV RU заявил политолог Ильгар Велизаде.

Он удивлен, что ни в одной из оценок европейских чиновников нет информации о том, что Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия против вооруженных боевиков. Это говорит о том, что кроме двойных стандартов, есть попытка замолчать сепаратизм.

"Говоря о процессе реинтеграции, надо заметить, что у армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности. Люди, которые остаются жить на территории Азербайджанской Республики, должны придерживаться Конституционных положений АР, уважительно относиться ко всем праздникам, включая 8 ноября…", - пояснил он.

Главный редактор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова также поговорила с Ильгаром Велизаде о формате "3+3", миссии ООН в Карабахском районе АР и старых форматах по урегулированию двусторонних отношений.

Подробнее в видеоинтервью:

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Версия на азербайджанском языке İlqar Vəlizadə: “Qarabağın erməni sakinlərinin təkcə hüquqları deyil, həm də vəzifələri var”

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