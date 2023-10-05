Ильгар Велизаде: У армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности

Ильгар Велизаде: У армянских жителей Карабаха есть не только права, но и обязанности

Создается такое впечатление, что Шарль Мишель (президент Совета Европейского Союза – прим. ред.) копил в себе негатив, а потом выплеснул его.

https://static.report.az/photo/a0afc12f-c599-36da-a226-e68be679ded7.jpg https://static.report.az/photo/a0afc12f-c599-36da-a226-e68be679ded7.jpg