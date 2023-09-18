Илаха Гусейнова: МККК отправил армянским жителям, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты

"Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты".

"Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты".

Как сообщает командированный на территорию корреспондент Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, автомобили Международного комитета Красного Креста проезжают по Агдамской и Лачынской дорогам и доставляют населению необходимые гуманитарные грузы: "Это мука и медикаменты. Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи".