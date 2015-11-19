​Ильхамийя Рза: "Политический клуб 125" завершил свою миссию

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Думаю, что "Политический клуб 125" был организован для участия в парламентских выборах. Однако ему не удалось достичь целей".

Об этом в заявлении Report отметила председатель "Политического клуба 125" Ильхамийя Рза.

По ее словам, члены организации должны принять решение касательно деятельности клуба: "Решения в клубе принимаются не только волей руководства, но и в коллегиальном порядке. Настало время, чтобы собраться. В случае выступления членов клуба с подобной инициативой, мы соберемся, проведем обсуждения и примем решение, так как членов клуба стало меньше. Парламентские выборы уже завершились. Сейчас мы должны либо подумать над новой целью, либо расколоться".

Отметим, что "Политический клуб 125" был учрежден в 2014 году. Основная цель в создании клуба заключалась в участии на прошедших 1 ноября 2015 года парламентских выборах. Несмотря на участие членов клуба в выборах, им не удалось завоевать право быть представленными в Милли Меджлисе.