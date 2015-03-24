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    Ильхам Алиев выразил соболезнования лидерам Германии и Испании

    Президент направил письмо в связи с крушением самолета A320

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "A320", принадлежащего компании "Germanwings" Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель и Королю Испании Фелипе VI.

    Как передает Report, глава государства в письмах сказал:

    "Глубоко потрясен известием о гибели ваших многочисленных соотечественников в результате крушения самолета А320, принадлежащего компании Germanwings.

    Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, вашим народам".

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