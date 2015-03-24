Ильхам Алиев выразил соболезнования лидерам Германии и Испании

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "A320", принадлежащего компании "Germanwings" Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель и Королю Испании Фелипе VI.

Как передает Report, глава государства в письмах сказал:

"Глубоко потрясен известием о гибели ваших многочисленных соотечественников в результате крушения самолета А320, принадлежащего компании Germanwings.

Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, вашим народам".