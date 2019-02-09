Президент Азербайджана выделил средства на реконструкцию автодорог в Сабунчинском районе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях продолжения реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 1,6 миллиона (один миллион шестьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».