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Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Хызы 850 тысяч манатов

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гилязи-Хызы (28 км)-Тыхлы Хызинского района. 

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гилязи-Хызы (28 км)-Тыхлы из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 850 тысяч манатов.

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