Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в нашу страну с визитом для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, сердечно приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем Вашему визиту огромное значение. Рады, что Вы находитесь у нас в гостях в очень важный для нас день. Это еще раз выражает нашу дружбу, братство. Связи между Туркменистаном и Азербайджаном построены именно на основе дружбы и братства. Наши народы также всегда жили и творили вместе, были друг другу опорой. Сегодня Туркменистан и Азербайджан, как два независимых государства, успешно развиваются. Мы с удовлетворением хотим отметить ваши успехи. Это очень радует нас. Туркменистан под Вашим руководством успешно идет по пути развития. Уверен, что в будущем наши дружба и братство станут еще крепче. То, что сегодня Вы находитесь в Баку, само по себе является примером, показателем.

Еще раз сердечно приветствую Вас. Прошу передать братскому туркменскому народу мои самые добрые пожелания.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение в Азербайджан для участия в церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что первые Европейские игры являются очень значимым и важным спортивным мероприятием. Подчеркнув, что наши страны на высоком уровне сотрудничают в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, глава государства Туркменистана сказал, что общие история, язык и духовные ценности способствуют дальнейшему расширению двусторонних связей. Сообщив, что ООН приняла вторую резолюцию, связанную с нейтралитетом Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших этот документ. Глава государства Туркменистана пригласил президента Азербайджана на предстоящую в декабре этого года конференцию, посвященную 20-летию нейтралитета его страны.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в 2017 году в Туркменистане состоятся 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.