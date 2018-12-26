Президент Ильхам Алиев: "Внутри Азербайджана не существует потенциальных рисков"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «С точки зрения внутриполитических процессов страна успешно развивалась. Внутри Азербайджана не существует потенциальных рисков. А что касается внешних потенциальных рисков, нам удается себя от них беречь».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Конечно же, придавали большое значение, как и всегда, экономическим реформам, и 2018 год стал в этом плане, думаю, очень важным. Достаточно сказать, что по оценке Doing business Всемирного банка за этот год Азербайджан поднялся на 32 ступеньки и занял 25-е место в мире. То есть, это говорит о том, что те реформы в плане облегчения ведения бизнеса, прозрачности, поддержки предпринимательству дают хорошие результаты. Это, конечно же, повышает наш инвестиционный рейтинг, и в этом году мы привлекли 10 миллиардов долларов инвестиций. Это дает уверенность инвесторам и также демонстрирует нашу решимость на продолжение политики реформ. Инфляция была чуть более 2 процентов. Доходы населения выросли более чем на 9 процентов. Мы увеличили свои валютные резервы. Держим на приемлемом уровне внешний долг, который находится примерно на уровне 20 процентов от ВВП. Разработана стратегия на ближайшие годы снижения внешнего долга до 10 процентов ВВП. Думаю, что это будет вполне реально. Также должен сказать в этой связи, что наши валютные резервы почти что в 5 раз превышают наш внешний долг. То есть, при желании мы можем рассчитаться со всеми кредиторами в течение максимум одного года. То есть, макроэкономическая ситуация стабильная. Мы решили очень много социальных вопросов. В этом году около 6 тысяч семей вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами и квартирами, где-то это примерно около 30 тысяч человек. То есть, небольшой город в течение года был построен для тех, кто является самой нуждающейся частью нашего общества. Я могу продолжать этот список, но думаю, что это как бы характеризует основные направления нашего развития», - заявил Президент Ильхам Алиев.