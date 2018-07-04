Ильхам Алиев: Вам должно быть стыдно перед народом, перед страной

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Жаркая погода не может стать причиной аварии, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

"Это не может быть причиной аварии. Некоторые связывают это с жаркой погодой. Есть страны, где жарче, чем у нас. Такие аварии там не происходят. А когда случаются, то энергетическая система страны не выходит из строя. Повторяю, авария может произойти. Должны проводиться и проводятся работы по устранению последствий аварии. Но выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии – это, мягко говоря, большая ошибка", - заявил глава государства, обращаясь к президенту Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Этибару Пирвердиеву, сообщает Report.

Президент отметил, что в настоящее время у страны достаточно энергетических мощностей.

"Я отметил это во вступительном слове. Только за последние 15 лет были созданы электростанции мощностью 2500 мегаватт. Мы сейчас экспортируем электроэнергию в зарубежные страны. Поэтому рост потребления в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии. Комиссия расследует причины аварии. Как я уже отметил, с этой целью создана комиссия. Вам просто должно быть стыдно перед народом, перед страной. В такую жаркую погоду вы причинили людям столько неудобств. Люди, застрявшие в метро, старики, дети, женщины, больные, застрявшие в лифтах. Какой ущерб вы причинили экономике. Если подсчитать только упомянутые здесь сейчас потери Нефтяной компании, то стране причинен огромный экономический ущерб", - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что на энергетическую систему страны ежегодно выделяются большие средства.

"Ежегодно в Государственной инвестиционной программе на эти цели выделяются большие средства. Строятся новые электростанции. Сейчас строится электростанция "Северная-2". За последние 15 лет построено 30 станций. Необходимо создать такую систему, чтобы из-за одной аварии энергетическая система страны не выходила из строя. Почему электростанции, сданные в эксплуатацию в Баку, Сумгайыте, как я уже отметил, в регионах, перестали функционировать после аварии?! Вы должны говорить о причинах этого. Объяснение этого должны дать вы. А то представленная мне сейчас информация о том, что погода жаркая, потребление растет - это меня абсолютно не устраивает", - сказал президент, добавив, что вопрос должен быть самым серьезным образом расследован.

Все члены комиссии должны активно работать. В короткий срок мне должно быть доложено о причинах первой и особенно второй аварии", - сказал глава государства.