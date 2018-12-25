Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного здания Полицейской академии МВД

25 декабря, 2018 14:45

https://report.az/storage/news/3938f58d3dfacb755a31389440e3422f/39f2a8cc-16ca-426d-ab23-2aec05265430_292.jpg Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового учебного здания Полицейской академии Министерства внутренних дел. Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства. Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному на площади Полицейской академии. Глава государства разрезал ленту в знак открытия нового учебного здания и ознакомился с созданными здесь условиями. Затем было сделано фото на память. Далее президент Ильхам Алиев осмотрел новые автомобили для служебного пользования.