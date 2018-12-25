Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного здания Полицейской академии МВД

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового учебного здания Полицейской академии Министерства внутренних дел.
Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному на площади Полицейской академии.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия нового учебного здания и ознакомился с созданными здесь условиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее президент Ильхам Алиев осмотрел новые автомобили для служебного пользования.
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