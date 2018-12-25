 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного здания Полицейской академии МВД

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового учебного здания Полицейской академии Министерства внутренних дел.

    Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

    Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному на площади Полицейской академии.

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия нового учебного здания и ознакомился с созданными здесь условиями.

    Затем было сделано фото на память.

    Далее президент Ильхам Алиев осмотрел новые автомобили для служебного пользования.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi