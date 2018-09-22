Ильхам Алиев: У Армении есть один путь выхода из тяжелой ситуации - освобождение наших земель

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Если обратить внимание на происходящие в Армении процессы, то так или иначе возникают определенные параллели. В 1992 году люди пришли к власти в Азербайджане с площадей и улиц. У них не было никакого опыта, политических знаний. Они не имели представления об экономике. Они вообще не соблюдали элементарные правила поведения в обществе. В итоге азербайджанский народ лишь год смог вынести эту власть, после чего они раз и навсегда были сметены с политической сцены. Мы видим в Армении ту же картину", - сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Report.

Он отметил, что те, что кричали на площадях, сегодня назначаются на высокие посты, люди, не имеющие никакого опыта, решают судьбу Армении. "Шаги, предпринимаемые новым правительством, свидетельствуют о том, что эти люди не имеют никаких знаний, подготовки и являются источником большой угрозы не только для Армении, но и всего региона. С одной стороны, - я уже говорил об этом, - чем больше нынешняя власть Армении останется у власти, тем лучше для нас, так как это преумножает их проблемы. И без того Армения в силу своей захватнической политики переживает кризис и спад. Согласно официальной статистике, бедность там достигает 30, в действительности же, 50 процентов. Имеют место массовая безработица, депопуляция, массовый выезд людей. Нет никаких оснований для экономического развития. Никто не желает вкладывать инвестиции, рынок ограничен, нет выхода на внешние рынки. Эти существующие проблемы, плюс их захватническая политика фактически привела к падению прежнего криминального режима. Но мы видим, что и новое правительство пытается идти по тому же пути. У Армении есть один путь выхода из этой тяжелой, сложной ситуации – освобождение наших земель. После этого могут быть созданы условия для их развития. Если они желают продолжить захватническую политику, то должны знать, что это ни к чему не приведет. Это закончится для них очень плохо", - сказал президент Ильхам Алиев.