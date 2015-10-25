Президент Ильхам Алиев: "Те, кто мешает предпринимательству - предают Азербайджан"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Развитие предпринимательства – основное условие общего развития Азербайджана. Поэтому предпринимателям должна быть предоставлена и предоставляется максимальная самостоятельность", -сказал президент Ильхам Алиев на встрече с коллективом Этилен-пропиленового завода ПО «Азеркимья» в Сумгайыте.

По его словам, принятые в последнее время решения и нормативные акты направлены на устранение искусственных препятствий на пути предпринимательства.

"Цель, в том, чтобы предприниматели работали максимально самостоятельно, в комфортных условиях, вкладывали средства в Азербайджан и создавали рабочие места", - пояснил глава государства, подчеркнув наличие политической воли в направлении улучшения бизнес-среды в стране.

При этом президент отметил, что некоторых случаях в отношении предпринимателей проявляется несправедливость: имело место вмешательство в работу бизнесментов, выдвигались безобоснованные претензии, требовались незаконные выплаты.

"Всему этому кладется и будет положен конец. Во всех случаях будут продолжены как административные меры, так и меры наказания. Сегодня те лица, которые хотят помешать бизнесу, предают Азербайджан, так как успешное развитие нашей страны зависит от развития бизнеса", - сказал президент, подчеркнув, что "те, кто не понимает слов, будут наказаны".

Глава государства далее привлек внимание к введению в строй крупных производственных установок в то время, как мир переживает кризис.

"Привлечение инвестиций и достижение развития в экономической сфере демонстрируют силу Азербайджана. Ни одна сила не может встать на нашем пути, так как наш путь – это путь развития, прогресса, социального благосостояния, социальной справедливости", - отметил президент.

По словам Ильхама Алиева, борьба с коррупцией, взяточничеством будет вестись и впредь:"Государственные структуры, которые вмешиваются в деятельность бизнесменов, будут и впредь наказываться, общественность это уже видит и будет видеть. У нас очень сильная политическая воля. В основе этой воли лежит поддержка азербайджанского народа. Народ приветствует все наши инициативы, одобряет и поддерживает их. Без этой поддержки мы ничего не сможем сделать".