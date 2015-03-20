​Ильхам Алиев: Сегодня некоторые зарубежные круги ведут открытую кампанию против Азербайджана

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня некоторые зарубежные круги ведут открытую кампанию против Азербайджана. Это – организованная в координированной форме антиазербайджанская кампания, управляемая из одного или нескольких центров, цель которой заключается в том, чтобы запятнать, очернить нашу страны, бросить тень на наши дела и представить Азербайджан как отсталую, недемократическую, несвободную страну".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления во всенародных празднествах по случаю национального праздника Азербайджанского народа - Новруз в Баку.

Глава государства сказал:

-Дорогие друзья, хочу сердечно поздравить вас и весь азербайджанский народ с наступающим праздником Новруз. Желаю всем гражданам Азербайджана новых успехов, счастья.

Новруз – это наш дорогой, любимый праздник, наше национальное достояние. Веками наш народ отмечает Новруз как дорогой праздник. Но в период независимости мы стали отмечать этот праздник как официальный, и с завтрашнего дня 9 дней будут выходными. Наша независимость тоже построена на национальных ценностях, традициях. Для укрепления независимости проделана огромная работа. Вот уже почти двадцать четыре года Азербайджан живет и развивается как независимое государство.

Первые годы независимости были очень тяжелыми для нашей страны и народа. Гражданское противостояние, гражданская война, оккупация наших земель, экономический и политический кризис, конечно, нанесли очень большой удар по нашей независимости. Только после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к политической власти положение стабилизировалось. В Азербайджане стали проводиться политические и экономические реформы, наша страна вступила на путь развития. С того времени – с середины 1990-х годов по сегодняшний день Азербайджан в течение 20 лет переживает период динамичного развития, наша независимость укрепляется, усиливается, сегодня Азербайджан признается как очень важная страна, партнер в мировом масштабе.

Мы проводим независимую политику. Независимость для нас самое большое достояние, самая большая ценность. Наш народ веками жил в составе других государств, империй, но он смог сохранить свои национальные особенности. В первую очередь, мы смогли сохранить наши национальные ценности, праздники, литературу, искусство, родной язык, себя, как народ. Сегодня мы свободны. Азербайджанский народ является хозяином своей судьбы. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что только в период независимости наш народ может достичь высоких вершин. Если взглянуть на всю нашу историю, то нынешний период является периодом самого стремительного развития. Мы и впредь будем обеспечивать нашу независимую жизнь. Обеспечим нашему народу хорошую жизнь. Однако естественно и то, что по мере усиления Азербайджана возрастает и давление на нас. Наша независимая политика нравится отнюдь не всем. Поэтому возрастает давление на нас и запускаются механизмы давления. В результате сегодня некоторые зарубежные круги ведут открытую кампанию против Азербайджана. Мы готовы к этому. Эта кампания, на самом деле, никогда не прекращалась. Просто накануне важных международных мероприятий эта кампания приобретает еще более уродливые формы. Мы столкнулись с этим три года назад – в 2012 году, накануне конкурса «Евровидение». Мы видим это и сегодня, накануне первых Европейских игр. Это – организованная в координированной форме антиазербайджанская кампания, управляемая из одного или нескольких центров, цель которой заключается в том, чтобы запятнать, очернить нашу страны, бросить тень на наши дела и представить Азербайджан как отсталую, недемократическую, несвободную страну. Все это, естественно, строится на лжи. Поэтому в это не верят ни азербайджанский народ, ни мировая общественность. Азербайджанский народ видит все своими глазами. Развитие последних лет, благоустройство наших городов, экономическое, социальное развитие страны, рост нашего международного авторитета - налицо. В то же время, наши дела уже не секрет и для мировой общественности. Многочисленные мероприятия, выставки, конференции, презентация азербайджанской культуры в зарубежных странах создают условия для доведения достаточно полной информации об Азербайджане и до международной общественности.

Но, несмотря на это, мы видим, что так называемые эксперты, политологи, бывшие государственные деятели, органы печати словно объявили против Азербайджана холодную войну. Еще раз хочу сказать, что все эти попытки тщетны и ни к чему не могут привести. В мире нет такой силы, которая способна повлиять на волю азербайджанского народа.

В Азербайджане обеспечены все свободы. В Азербайджане сформировалось свободное общество. Каждый человек свободен. Обеспечена свободная пресса. Нет никаких ограничений на интернет, есть свободный интернет. Обеспечена свобода собраний. В отличие от некоторых стран полностью обеспечена свобода совести, вероисповедания. Но посмотрите на положение дел в странах, некоторые круги которых пытаются нас обвинять. Буквально вчера в центре Европы были избиты, оскорблены и арестованы сотни демонстрантов. В других местах людей душат, расстреливают, убивают. И никто не несет за это ответственности. Где те неправительственные организации, которые нас обвиняют? Почему они молчат? Почему не возвышают свой голос? Почему не обвиняют эти страны? Не хватает смелости? Или это политика двойных стандартов?! Наверное, и то, и другое. Почему международные структуры не распространяют заявлений? Почему не принимаются резолюции? Получить ответы на эти вопросы очень сложно. На своих многочисленных встречах как с зарубежными коллегами, так и с руководителями международных организаций я открыто задаю им эти вопросы в лицо. Может, поэтому еще более усиливается давление на Азербайджан. К сожалению, сегодня в мировой политике господствуют не международное право, а лицемерие, двойные стандарты, дискриминация, расизм, исламофобия, ксенофобия. Таковы сегодняшние реалии. Поэтому мы должны быть готовыми к этому, и мы готовы. Мы усиливаем нашу страну, развиваем ее. Еще раз хочу сказать, что в Азербайджане существуют все свободы – политические свободы, свобода совести, экономическая свобода. Сегодня Азербайджан является образцовой страной как с точки зрения экономического развития, так и межрелигиозного диалога.

Сегодня все вокруг пылает в огне - Ближний Восток, Европа, пространство СНГ, либо кровавые столкновения, либо противостояния на этнической, религиозной почве, взаимные обвинения. Посмотрите, в Азербайджане представители всех национальностей, религий живут как одна семья. Это – наша политика, заказ народа. Сегодня Азербайджан стал важной страной для мира. Количество поддерживающих нас стран на международной арене непрерывно растет. Мы были избраны в Совет Безопасности ООН – в самую влиятельную структуру мира при поддержке 155 стран. Пусть страны, пытающиеся обвинять нас, попробуют быть избранными при поддержке 155 стран, посмотрим, как это им удастся. Вот реальность. Поэтому, конечно, азербайджанский народ огорчают такая несправедливость, политика двойных стандартов, лицемерие и политическое бескультурье. Однако это никогда не сможет повлиять на нашу волю.

А Европейские игры – это всего лишь предлог. Словно есть некоторые внешние силы, которые считают, что мы не достойны этого. Несмотря на то, что мы взяли на себя большую ответственность. То есть подготовить эти игры за два с половиной года – очень трудный вопрос. Эти Игры будут проведены на уровне Олимпийских игр. На подготовку к Олимпийским играм дается семь лет. Мы же делаем это всего лишь за два с половиной года, и делаем это с самым низким бюджетом. Вчера причиной протеста демонстрантов в центре Европы стало строительство одного здания. Средства, которые мы израсходовали на подготовку к Европейским играм, там были потрачены на одно здание. И где же «Transparency International»? Почему они безмолвствуют при этом? В Европе есть один инфраструктурный объект, связанный с транспортом. Он строится десять лет. Там израсходовано денег вдвое больше, чем мы израсходовали на подготовку к Европейским играм, и строительство все еще не завершено. Почему же об этом не говорят? Почему не пишут об этом? Это риторические вопросы. Но мы должны задавать эти вопросы и задаем. Потому что мы выступаем за справедливость. Справедливость должна быть повсюду – в обществе, в семье, в международных отношениях. Если нарушается справедливость, то нарушается все, подрывается вера. В мире словно формируется новая система ценностей. Вместо справедливости – несправедливый подход, вместо равенства – неравенство, вместо правды – лицемерие и ложь. Мы боремся именно с этим. Конечно, Азербайджан – небольшое государство, но и у нас достаточно сил, чтобы сказать свое слово, влиять на процессы, идущие в регионе и на континенте.