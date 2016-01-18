Ильхам Алиев: Провокаторов и дельцов ждет суровое наказание

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Снижение цен на хлеб и муку является социальной инициативой. В первую очередь мы делаем это с учетом положения людей, находящихся в трудной ситуации. В дальнейшем мы должны постараться, чтобы в данной сфере преобладала максимальная прозрачность. Люди, использующие нынешнюю ситуацию в собственных экономических или же политических интересах, будут наказаны. Провокаторы и дельцы сурово наказываются и будут наказываться и впредь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на прошедшем 18 января совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов.

"Мы защитим достигнутые в Азербайджане за последние годы успехи, обеспечим ускоренное развитие нашей страны. Мы не можем допустить, чтобы кто-то воспользовался данной ситуацией в личных интересах", - подчеркнул президент.