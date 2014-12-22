Ильхам Алиев: Проведение первых Европейских игр демонстрирует силу Азербайджана

22 декабря в Национальном Олимпийском Комитете были подведены итоги 2014 года, вручены награды спортсменам и спортивным специалистам.

В церемонии принял участие глава государства, президент Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева





- Дорогие друзья, как и в предыдущие годы, в конце года мы обсуждаем его спортивные итоги. Эта прекрасная традиция существует уже несколько лет, и я уверен, что она будет жить и впредь. Помню, в 1997 году при избрании на должность президента Национального Олимпийского Комитета я сказал, что Азербайджанское государство и Национальный Олимпийский Комитет будут проявлять заботу о спортсменах, а мы от спортсменов ожидаем побед.

Эта политика стала успешной. Благодаря этой политике сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная держава. Все руководящие спортом структуры работают активно. Национальный Олимпийский Комитет, Министерство молодежи и спорта, федерации, общества, клубы, словом, спорт в Азербайджане успешно развивается, на высоком уровне проводится государственная политика. Благодаря этой политике сегодня наши спортсмены радуют нас победами, в Азербайджане создается спортивная инфраструктура. Еще раз хочу сказать, что спортивные достижения Азербайджана уже высоко оцениваются в мире.

В целом, 2014 год был успешным для экономики страны. В то же время еще больше укрепились наши международные позиции. Несмотря на все трудности, существующую в регионе и мире кризисную ситуацию, Азербайджан уверенно развивается. Все задачи, поставленные нами в начале года, выполнены, и мы завершаем 2014 год с хорошими результатами. В том числе, и в этом году в области спорта были прекрасные результаты. Из года в год наши спортсмены завоевывают еще больше медалей. Этот год также не стал исключением. На международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы было завоевано 805 медалей, в том числе 275 золотых. По сравнению с прошлым годом число медалей вновь выросло. Это также говорит о том, что наши спортсмены добиваются лучших результатов и, в то же время, в более широком смысле участвуют в международных соревнованиях. Число медалей, конечно же, радует нас. Так как это основной показатель развития спорта.

В течение года в Азербайджане было проведено несколько представительных международных соревнований. Два из них чемпионаты Европы – по художественной гимнастике и таэквондо. Каждый год в Азербайджане проводятся международные соревнования. Таким образом, Азербайджан и в этой сфере демонстрирует свои возможности. Проведение каждого международного соревнования – это большая ответственность и в то же время прекрасная возможность для того, чтобы гости, спортсмены познакомились с нашей страной, увидели реалии Азербайджана и знали, что в мире есть сильное, могущественное, современное Азербайджанское государство.

Продолжение наших успехов, конечно же, будет обеспечено. Как наглядное свидетельство этого, можно привести в пример состоявшиеся в этом году в Китае юношеские летние Олимпийские игры. Эти Игры стали для нас историческими. Так как на этих Играх наши спортсмены завоевали самую большую и, могу сказать, историческую победу. В этих Играх участвовали 204 страны, и азербайджанские юноши и девушки заняли в командном зачете 10-е место. Это большое историческое достижение. Занять 10-е место в мировом масштабе – это большой успех. Повторить этот успех в будущем будет трудно. Но мы должны стремиться к этому.

Это в очередной раз говорит о том, что в Азербайджане подрастает прекрасное юное поколение. Суть наших основных успехов заключается в том, что обеспечивается последовательность. Спортсмены-профессионалы радуют нас, защищают нашу спортивную честь на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, подрастает юное поколение.

Успехи наших спортсменов радуют наш народ. Этих успехов добились спортсмены, выросшие в годы независимости. Это в очередной раз говорит о том: смотрите, какой большой смысл, какие большие преимущества есть у нашей независимости. Никогда в истории азербайджанские спортсмены не завоевывали столько побед. Но в годы независимости, в период, когда судьба азербайджанского народа находилась в его руках, мы сумели добиться этого. Уверен, что мы и впредь последовательно будем добиваться этих успехов. Успехи наших юных спортсменов – это историческое достижение. Уверен, что, взрослея, они будут повторять эти успехи.

В этом году продолжалось строительство спортивных сооружений. В городе Гейгель был открыт Олимпийский центр. В настоящее время в 9 районах ведется строительство олимпийских комплексов или же идет подготовительная работа к этому. В целом, в регионах имеется 41 олимпийский центр. А вообще, в последние годы было создано более 50 больших олимпийских центров. Таким образом, в каждом регионе есть хорошие возможности для занятия спортом – плавательные бассейны, открытые и крытые залы, вся инфраструктура. Поэтому я полностью уверен, что наши достижения на международных соревнованиях будут успешно продолжаться.

Юные, профессиональные спортсмены – это наша гордость. Они достойно представляют Азербайджан в мире. Азербайджан уже самоутвердился как спортивная держава. Это отмечают и международные спортивные структуры. На Генеральной ассамблее Европейского Олимпийского Комитета в ноябре в Баку прозвучали очень ценные мысли, связанные с успешным развитием Азербайджана, в том числе с развитием спорта. В этой ассамблее принимало участие более 300 гостей. Гости, приехавшие со всех уголков Европы, познакомились с нашим городом, нашими спортивными достижениями. И президент Европейского Олимпийского Комитета, и участвовавший в этом мероприятии президент Международного Олимпийского Комитета отметили успехи Азербайджана в этой области.

В целом, наше сотрудничество с международными спортивными структурами успешно продолжается. Не случайно, что первые Европейские игры пройдут в Баку. Проведение этих Игр является историческим событием. Поскольку, как вы знаете, такие Игры проводятся в Европе впервые, и эта ответственность ложится на нас. А мы взяли на себя эту ответственность, были готовы к этому. Проделанная на сегодня работа говорит о том, что Европейский Олимпийский Комитет принял правильное решение.

Подготовительные работы находятся на заключительном этапе. Как вы знаете, на подготовку у нас было всего лишь два с половиной года. Мы ведем эти подготовительные работы в очень ограниченных рамках времени. Но все работы ведутся с высоким качеством, по графику, и все спортивные сооружения будут готовы своевременно. Это не так уж легко. Так как у нас были некоторые спортивные сооружения, некоторые строятся, а имеющиеся капитально ремонтируются. Поэтому в настоящее время ведется очень большая созидательная работа. На всех спортивных объектах идет напряженная работа. В результате проведения этих Игр в Азербайджане будет создана обновленная и новая, прекрасная спортивная инфраструктура, так что в будущем можно будет проводить и летние Олимпийские игры.

Фактически, по числу спортсменов и видов спорта Европейские игры очень близки к летним Олимпийским играм, в них будет участвовать более шести тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 20 видах спорта. Для сравнения могу сказать, что до 1980-х годов в летних Олимпийских играх принимало участие около 6 тысяч спортсменов. В дальнейшем, в результате увеличения видов спорта в летних Олимпийских играх участвовало почти 9-10 тысяч спортсменов. То есть наши Игры ненамного будут отличаться от летних Олимпийских игр. В то же время у наших Игр будет ряд преимуществ. Так как создано несколько спортивных кластеров, для спортсменов и представителей прессы создаются Олимпийский городок и медиа-городок. Это здания самого высокого уровня, где будут созданы самые прекрасные условия, к тому же это создается в центре города. На летних Олимпийских играх Олимпийский городок находится на окраине города. Чтобы добраться туда, требуется, как минимум, один час. А этот в центре города.

Ремонтируются все наши действующие спортивные объекты – Спортивный комплекс имени Гейдара Алиева, бакинский Дворец спорта и другие наши объекты. "Crystal Hall" - там будут проведены соревнования по нескольким видам спорта. Недавно была сдана в эксплуатацию Бакинская гимнастическая арена. Успешно строится Центр стендовой стрельбы. Дворец водных видов спорта, сейчас его строительство находится на последней стадии. Строится большой Олимпийский стадион. В то же время строится центр под названием Baku Sport City, это будет уникальный спортивный центр. Одновременно, благодаря проведению этих Игр оказывается большая поддержка инфраструктуре нашего города, решаются транспортные вопросы, открываются новые транспортные направления, закладываются дороги, мосты и эстакады, для усовершенствования городского транспорта закупаются новые автобусы. То есть после этих Игр, конечно же, в городе Баку возникнут новые возможности.

Сейчас реализуются большие экологические проекты. Идет процесс очищения озер, в том числе сейчас успешно продолжается очистка озера Беюкшор. Озеро Беюкшор разделяется на две части. На озере уже возведена плотина. По плотине прокладывается широкая автомобильная дорога, то есть открываются прекрасные возможности для транспорта. В то же время в результате первого этапа очистки озера Беюкшор – оно тоже будет готово до Игр - в центре города, на площади в 300 гектаров будет чистое, красивое, благоустроенное озеро, вокруг которого будут бульвар, лес, прогулочная, спортивная, велосипедные дорожки – предусмотрено все. Уже сейчас, когда идет процесс очистки, - я отмечаю это с большой радостью, - на озеро прилетают перелетные птицы. А это говорит о том, что вода там уже очищается.

В то же время на территории, где находится Sport City, на месте старых вышек строится красивый спортивный центр. Бибиэйбатские нефтяные месторождения являются одними из самых старых в мире. В свое время последствия нефтедобычи проявили себя там, эта местность полностью отражала картину экологической катастрофы. Находившиеся там вышки даже были сняты в некоторых фильмах. Сейчас эта территория полностью очищается, закладывается большой парк в 20 гектаров. Окрестности Дворца водных видов спорта, быть может, станут самой красивой парковой зоной прекрасного Баку. Таким образом, увеличится и протяженность бульвара. Протяженность прежнего бульвара составляла три с половиной километра. А теперь, в результате новых проектов, протяженность бульвара достигнет 16 километров. Это будет, возможно, самый протяженный бульвар в мире. Каждый сможет пройтись пешком от "Белого города" до бибиэйбатских вышек. Но, разумеется, это очень большое расстояние. Поэтому на бульвар будут дополнительно доставлены специальные небольшие автобусы, которые обеспечат удобство людей.

То есть, хочу сказать, посмотрите, какие большие возможности открывает для нас проведение этих Игр. Правда, мы и без этого реализовали бы данный проект. Очистка озера Беюкшор, строительство бульвара – то есть это вопросы не сегодняшнего дня. В то же время, когда мы закладывали фундамент большого Олимпийского стадиона, еще не было принято решение о проведении Игр. Мы и так сделали бы это. Просто, Игры вынуждают нас сделать это в более короткие сроки. Спустя шесть месяцев все эти красивые, новые места будут открыты для общественности, а после Игр жители Баку, его гости будут пользоваться этими прекрасными возможностями. Наш прекрасный город Баку станет еще краше, я уверен, что гости, спортсмены, все приехавшие в наш город туристы еще раз увидят это.

Проведение этих Игр в то же время демонстрирует силу нашей страны. Так как только сильные государства способны проводить такие большие мероприятия, спортивные мероприятия. Азербайджан тоже является сильным государством. В результате проведенных в последние годы реформ, проделанной работы наша страна усилилась, располагает сильной экономикой, политические процессы идут в позитивном направлении. Азербайджан – это страна, пользующаяся очень большим уважением на международной арене. А в спортивном мире, как я отметил, все должностные лица, руководящие спортом, говорят об успехах Азербайджана. Поэтому эти Игры позволят нам преподнести Азербайджан миру таким, как он есть, и в очередной раз показать, что молодой, независимый Азербайджан добивается больших успехов, открыт миру, что наша страна современная и в то же время привязана к своей истории и культурным корням, в нашей стране меры безопасности обеспечиваются на высоком уровне. Баку и Азербайджан являются одними из самых безопасных городов и стран мира. Таким образом, Азербайджан в очередной раз продемонстрирует миру свои возможности.

Что же касается наших спортивных успехов, то я уверен, что и в следующем году эти успехи будут обеспечены. Уже существует прекрасная традиция. Наши спортсмены являются как профессионалами, так и патриотами, привязаны к Родине, Азербайджан и впредь будет говорить свое слово на международных аренах.

Сегодня мы по традиции будем награждать спортсменов и спортивных специалистов. Каждая работа, проделанная для государства и народа, получит достойную оценку со стороны государства. Мы ежегодно награждаем спортсменов, вручаются различные награды. Эти награды будут вручены и сегодня. Уверен, что в следующем году мы будем награждать победителей Европейских игр.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю вас и всех азербайджанских спортсменов, весь азербайджанский народ с приближающимся Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, желаю вам новых успехов в наступающем году. Спасибо.

Х Х Х

Затем спортсменам и спортивным специалистам, добившимся в 2014 году высоких достижений, были вручены награды.

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, отличившихся на различных международных соревнованиях и внесших вклад в развитие спорта в нашей стране, ордера на новые квартиры.

Показавшие высокие достижения в спорте Эльсевер Гулиев, Эльвин Ахмедли, Акбер Фараджов и Джасарет Ахмедов были награждены почетными грамотами президента Национального Олимпийского Комитета.

Рафигу Гасанову и Мамеду Усейнову, имеющим заслуги в развитии спорта в нашей республике, были вручены документы о предоставлении персональных пенсий Президента Азербайджанской Республики.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашей стране Президент Азербайджана вручил Магомеду Алиомарову, Вагифу Джафарову, Мусе Гасанову и Чингизу Исмайлову нагрудные знаки почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта", а Акифу Атакишиеву и Шамсаддину Шахбазову – почетного звания "Заслуженный учитель".

Президент Федерации армрестлинга Азербайджана Джасарет Ахмедов от имени членов федерации выразил признательность главе государства. Он отметил, что в этом году в Азербайджане состоялся 24-й чемпионат Европы по армрестлингу. На соревнованиях, в которых участвовало более 600 спортсменов из 33 стран, азербайджанские пехлеваны завоевали 41 медаль. Отмечалось, что в этом году также состоялось открытие нового центра федерации.

Представитель Федерации тяжелой атлетики, ветеран Мамед Усейнов выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за предоставленную ему персональную пенсию и внимание к ветеранам спорта.

Заведующий кафедрой спорта Бакинского государственного университета Акиф Атакишиев поблагодарил главу государства за заботу о развитии спорта, а также за внимание к спортивным специалистам и спортсменам.

Член Исполнительного комитета Национального Олимпийского Комитета, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова преподнесла Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки, передала главе государства свои поздравления по случаю дня его рождения и пожелала успехов в деятельности.