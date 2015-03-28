 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов нескольких стран

    В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов нескольких стран.

    Как передает Report, верительные грамоты президенту Азербайджана вручили посол Ирландии Брендан Уард, посол Эквадора Умберто Винуэса, посол Уругвая Анибаль Кабрал, посол Перу Хорхе Абарка дель Карпио, посол Сейшельских островов Дик Эспаро, посол Словакии Петер Припутен, посол Эфиопии Аялев Гобезие Воркнех, посол Черногории Бранко Милич и посол Венесуэлы Аменотеп Самбрано Контрерас.

    В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi