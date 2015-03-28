​Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов нескольких стран

28 марта, 2015 21:32

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов нескольких стран. Как передает Report, верительные грамоты президенту Азербайджана вручили посол Ирландии Брендан Уард, посол Эквадора Умберто Винуэса, посол Уругвая Анибаль Кабрал, посол Перу Хорхе Абарка дель Карпио, посол Сейшельских островов Дик Эспаро, посол Словакии Петер Припутен, посол Эфиопии Аялев Гобезие Воркнех, посол Черногории Бранко Милич и посол Венесуэлы Аменотеп Самбрано Контрерас. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения.