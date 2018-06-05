Ильхам Алиев принял участие в открытии установки оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой на пересечении с Шелковым путем

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня состоялось открытие установки второй очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой на пересечении с Шелковым путем и его последующего участка протяженностью 4,95 километра.

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Ильхам Алиев.

Сегодня роль и значение водных ресурсов в мире постепенно возрастают. Особенно остро данный вопрос проявляется в обеспечении продовольственной безопасности. В последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в этом направлении реализованы очень важные проекты, достигнуты большие успехи. Для решения проблем, существующих в Азербайджане в этой области, и достижения поставленных стратегических целей проводится опирающийся на научные основы анализ и принимаются важные меры. Завершилось строительство имеющих стратегическое значение водохранилищ "Тахтакерпю" и "Шамкирчай", являющихся одними из крупнейших проектов последних лет. Тем самым созданы условия для орошения тысяч гектаров земельных площадей. В то же время это позволяет развивать сельское хозяйство, создавать новые рабочие места. Все это свидетельствует о том, что сохранение и улучшение эксплуатации существующих фондов мелиорации и водного хозяйства, играющих большую роль в увеличении сельскохозяйственного производства в стране, надежном обеспечении населения продовольственной продукцией, дальнейшее развитие данной отрасли на уровне современных требований постоянно находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева. Важное значение в этом контексте имеет и комплексный проект Шамкирчайского водохранилища и магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой.

Председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о комплексном проекте Шамкирчайского водохранилища и магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой. Было отмечено, что как продолжение первой очереди данного оросительного канала, построенного в 80-х годах прошлого века, в 2015 году началось строительство его второй очереди протяженностью 27,95 километра. Строительство этого канала в Геранбойском районе, источники водоснабжения которого остались в оккупированной зоне, позволит орошать 8293 гектара новых земельных площадей. В целом же, в районе оросительной водой будут обеспечены 26584 гектара земельных площадей. Отметим, что строительство второй очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой до Шелкового пути протяженностью 8,55 километра завершилось в 2017 году, президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи оросительной воды на 8938 гектаров земельных площадей, включая 941 гектар новоорошаемых земель в Самухском и Геранбойском районах. Во исполнение поручений, данных главой государства на этой церемонии, в 2017 году были продолжены работы по строительству переходных установок второй очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой на пересечении с Шелковым путем и второстепенной автомобильной дорогой, а также канала. Для того, чтобы не создавать помех движению транспорта на этом участке, были построены прямоугольная железобетонная водоотводная установка протяженностью 450 метров, а также канал с железобетонной облицовкой протяженностью 4,95 километра. Таким образом, в Геранбойском районе обеспечена подача оросительной воды дополнительно на площадь 8 тысяч гектаров.

Отметим, что с участием президента Ильхама Алиева в 2009 году была проведена церемония закладки фундамента строительства, а в 2014 году – церемония открытия Шамкирского водохранилища. Сдача в эксплуатацию Шамкирского водохранилища с гидроэлектростанцией, магистральных каналов протяженностью 60,5 километра позволила улучшить обеспечение водой 54 тысяч гектаров посевных площадей в Шамкирском, Самухском, Гейгельском и Геранбойском районах, ввести в оборот 17 тысяч гектаров новоорошаемых земель, вырабатывать ежегодно 56 миллионов киловатт-часов электроэнергии, подавать населению Гянджи и Шамкира, поселка Небиагалы Самухского района ежегодно около 50 миллионов кубометров экологически чистой питьевой воды.

В настоящее время питьевая вода из водохранилища подается в город Шамкир, а Гянджа и поселок Небиагалы Самухского района будут обеспечены питьевой водой после готовности водопровода. С момента сдачи в эксплуатацию Шамкирчайского водохранилища за счет собранных до 1 января нынешнего года 740 миллионов кубометров воды улучшилось водообеспечение около 43 тысяч гектаров посевных площадей в Шамкирском, Самухском, Гейгельском и Геранбойском районах, оросительной водой были обеспечены 4940 гектаров новоорошаемых земель в Шамкирском, Геранбойском и Гейгельском районах, а также 543 гектара - в Шамкирском агропарке.

Глава государства ввел установку в действие.