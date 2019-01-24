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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Научно-исследовательского института овощеводства

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии коренным образом реконструированного Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей Министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания института.

    Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

    Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами аграрного развития.

    В заключение была сделана фотография на память.

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