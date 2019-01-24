Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Научно-исследовательского института овощеводства

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии коренным образом реконструированного Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей Министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания института.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами аграрного развития.

В заключение была сделана фотография на память.