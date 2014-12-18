​Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию корабля, носящего имя Муслима Магомаева

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря состоялась церемония сдачи в эксплуатацию корабля, носящего имя народного артиста СССР, всемирно прославленного певца Муслима Магомаева.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская.

Тамара Синявская разрезала ленту в знак сдачи корабля в эксплуатацию.

Затем прозвучала знаменитая песня Муслима Магомаева "Азербайджан".

Информируя президента Ильхама Алиева, знакомившегося с созданными на корабле условиями, председатель закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев отметил, что длина скоростного пассажирского корабля "Муслим Магомаев", закупленного в рамках долгосрочного альянсного соглашения с компанией "Kaspian Marin Servisez", составляет 70 метров, ширина – 16 метров, высота борта – 6 метров. Корабль катамаранного типа, корпус которого собран из двойных, полностью алюминиевых ярусов, по своему назначению стал первым в мире пассажирским судном данной категории. Строительство корабля осуществлялось в течение 1 года на австралийском судостроительном заводе "Incat-Tasmaniya" в соответствии с кодом HSC Международной пароходной организации, применяемым при строительстве скоростных судов. 4 октября корабль "Муслим Магомаев", успешно завершивший морские испытания, взял курс на Каспийское море. Чтобы достичь Баку, корабль преодолел расстояние в 11486 миль. На корабле создан памятный уголок Муслима Магомаева. Здесь вывешены различные фотоснимки всемирно прославленного певца.

До внимания президента Ильхама Алиева было доведено, что высококачественный алюминиевый корпус корабля, а также изготовленные на основе последних технологий силовые и двигательные механизмы создали основу для того, чтобы его управляемость в море отвечала высоким стандартам. Таким образом, благодаря усилиям и умению азербайджанских моряков корабль преодолел большой путь и 4 декабря пришвартовался в бакинском порту. Что касается оперативного назначения, корабль "Муслим Магомаев" будет передан в распоряжение работающих в море нефтяников и выполнять работу по доставке специального морского промыслового персонала в составе не более 150 человек на нефтегазовые платформы на Каспии. В зависимости от погодных условий (скорость ветра не более 17 метров в секунду, а высота волны не выше 4 метров), корабль может двигаться со скоростью до 38 морских миль в час.

В ходе знакомства с кораблем народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила президента Ильхама Алиева за внимание к памяти всемирно известного певца Муслима Магомаева.

Президент Ильхам Алиев говорил о неповторимом творчестве Муслима Магомаева, сказал, что память о нем вечно будет жить в сердце азербайджанского народа.

Тамара Синявская нажала кнопку, символизирующую ввод корабля в строй.

До внимания главы государства было также доведено, что эксплуатация корабля "Муслим Магомаев" сведет до минимума перевозку вертолетами специального персонала и грузов на платформы в море. В соответствии с требованиями Пароходного классификационного общества на корабле организована абсолютно комфортная система, что, в свою очередь, создает благоприятные возможности для быстрой и удобной доставки таких пассажиров в пункты назначения даже при суровых погодных условиях. В целях предотвращения атмосферного загрязнения и сокращения вредного воздействия на окружающую среду на корабле используются энергетические установки, отвечающие современным требованиям.