​Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ 11 июля председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде дал в своей резиденции ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

Как передает Report, в церемонии ифтара принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за участие в церемонии ифтара по случаю благословленного месяца Рамазан, являющегося венцом одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.

Руководитель Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев в своих выступлениях высоко оценили уровень толерантности в Азербайджане, вклад нашей страны в развитие межрелигиозного диалога и передали свои поздравления.

Глава государства выступил на церемонии.

Затем был дан ифтар.