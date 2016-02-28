​Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным секретарем Совета министров Италии

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным секретарем Совета министров Итальянской Республики Клаудио Де Винченти.

Как передает Report, выразив надежду на то, что предстоящее в Баку второе заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" будет плодотворным и даст хорошие результаты, глава государства отметил важность участия в мероприятии делегации во главе с государственным секретарем Совета министров Италии Клаудио Де Винченти.

Государственный секретарь Совета министров Итальянской Республики Клаудио Де Винченти выразил удовлетворение участием в предстоящем в Баку втором заседании Консультативного совета "Южного газового коридора". С удовлетворением вспомнив прошлогоднюю встречу премьер-министра Итальянской Республики Маттео Ренци с президентом Ильхамом Алиевым, он передал главе нашего государства приветствия и добрые пожелания премьер-министра. Гость подчеркнул стратегическое значение проекта "Южный газовый коридор" как для Италии, так и для Европейского Союза. Сообщив, что его страна оказывает большую поддержку этому проекту в целом и, в частности, прокладке Трансадриатического трубопровода, и правительство Италии предпримет в этом направлении необходимые шаги, Клаудио Де Винченти отметил важность проекта также с точки зрения диверсификации поставок и транспортировки энергоресурсов.

На встрече был отмечен высокий уровень сотрудничества между нашими странами в области культуры, особо подчеркнуто значение работы, проводимой в этом направлении первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Италией в энергетической сфере, работе по реализации проекта "Южный газовый коридор" и предстоящих задачах.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Итальянской Республики Маттео Ренци и просил передать его приветствия премьер-министру Италии.