Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, со священным праздником Гурбан байрамы, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в делах.

Благословенный Гурбан байрамы, являющийся символом добра, человеколюбия, равенства, - это праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму. В этот дорогой день мусульмане демонстрируют готовность к любой самоотверженности на пути Аллаха и религии, во имя добрых идей, привязанность к духовным ценностям, переживают радость близости к Всевышнему.

Азербайджан, как неотъемлемая часть мусульманского мира, на протяжении всей истории вносил неоценимый вклад в развитие исламской культуры. С чувством удовлетворения хочу также отметить, что исламская религия сыграла исключительную роль в создании в многонациональном и многоконфессиональном азербайджанском обществе образцового сосуществования, спокойствия и мультикультуральной среды, основанных на взаимном уважении и доверии.

Азербайджанский народ всегда преданно и заботливо относился к национально-духовным ценностям и традициям, с большим воодушевлением проводил религиозные церемонии, в том числе Гурбан байрамы. В эти дни повсюду в нашей стране возносятся молитвы Аллаху во имя спокойствия и благополучия нашего народа и государства, почитается бессмертная память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину. Уверен, что нынешний Гурбан байрамы также станет торжеством национально-духовного согласия, добрых дел и чувств милосердия и сострадания в нашем обществе.

Дорогие братья и сестры!

Еще раз желаю вам здоровья, счастья вашим семьям, достатка вашим домам.

С праздником Гурбан байрамы!"