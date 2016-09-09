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    Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

    Глава государства: Гурбан байрамы это праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, со священным праздником Гурбан байрамы, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в делах.

    Благословенный Гурбан байрамы, являющийся символом добра, человеколюбия, равенства, - это праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму. В этот дорогой день мусульмане демонстрируют готовность к любой самоотверженности на пути Аллаха и религии, во имя добрых идей, привязанность к духовным ценностям, переживают радость близости к Всевышнему.

    Азербайджан, как неотъемлемая часть мусульманского мира, на протяжении всей истории вносил неоценимый вклад в развитие исламской культуры. С чувством удовлетворения хочу также отметить, что исламская религия сыграла исключительную роль в создании в многонациональном и многоконфессиональном азербайджанском обществе образцового сосуществования, спокойствия и мультикультуральной среды, основанных на взаимном уважении и доверии.

    Азербайджанский народ всегда преданно и заботливо относился к национально-духовным ценностям и традициям, с большим воодушевлением проводил религиозные церемонии, в том числе Гурбан байрамы. В эти дни повсюду в нашей стране возносятся молитвы Аллаху во имя спокойствия и благополучия нашего народа и государства, почитается бессмертная память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину. Уверен, что нынешний Гурбан байрамы также станет торжеством национально-духовного согласия, добрых дел и чувств милосердия и сострадания в нашем обществе.

    Дорогие братья и сестры!

    Еще раз желаю вам здоровья, счастья вашим семьям, достатка вашим домам.

    С праздником Гурбан байрамы!"

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