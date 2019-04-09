Президент Ильхам Алиев еще больше повысил прошлогодний рейтинг и высокое доверие избирателей - ОПРОС

Опрос, проведенный французской компанией Opinion Way в Азербайджане в марте нынешнего года, подтвердил, что Ильхам Алиев продолжает пользоваться высоким доверием своих избирателей.

Как сообщает Report, компания Opinion Waу в целях изучения отношения населения страны к нынешней общественно-политической ситуации в Азербайджанской Республике, курсу реформ, проводимому президентом Ильхамом Алиевым в последний год, общей внутренней и внешней политике правительства провела широкий опрос мнений во всех регионах Азербайджана, за исключением Нахчыванской АР.

Итоги опроса обнародовал руководитель компании Opinion Way Брюно Жанбар на пресс-конференции, состоявшейся 9 апреля в Международном пресс-центре.

Было отмечено, что по итогам опроса, 80,1 % респондентов расценили сохранение нынешней общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране как самый успешный результат деятельности президента Ильхама Алиева. По мнению респондентов, независимо от переживаемых в мире и регионе многочисленных негативных процессов, Азербайджан в последний год продолжал динамичное социально-экономическое развитие в условиях общественно-политической стабильности, были предприняты все необходимые шаги во имя спокойствия и благосостояния народа, приняты последовательные меры для благополучной жизни населения. В стране господствовала стабильность на этнической, религиозной и общественно-политической почве, не наблюдались серьезные факты, вызывающие озабоченность общественности. Все это стало факторами, обеспечившими высокую оценку ситуации в стране и деятельности президента Азербайджана. Именно в результате этого 85,1% респондентов ответили положительно на вопрос "Как вы оцениваете работу президента Ильхама Алиева за последний год?". Лишь 6,8 % ответили на этот вопрос "отрицательно", а 8,1 % - "не знаю".

На вопрос Opinion Way "Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?" 90,5 % участников опроса ответили в целом положительно, из них 64 % подчеркнули, что "полностью одобряют", 26,5 % - "в основном одобряют" деятельность правительства, и лишь 6,0 % опрошенных ответили на этот вопрос "не одобряю", а 3,5 % - "не знаю".

Этот ответ респондентов совпадает с экспертными оценками на различном уровне. Дело в том, что большинство международных организаций, ведущие финансовых структур с большим интересом отслеживают и весьма позитивно характеризуют происходящие в Азербайджане в последний год социально-экономические процессы, проводимый курс реформ. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан в настоящее время занимает 25-е место в мировом масштабе. Ведущие международные рейтинговые агентства высоко оценивают социально-экономическое и финансовое положение Азербайджана. Поэтому одобрение населением страны социально-экономической политики президента Ильхама Алиева, отражающей интересы азербайджанского народа, следует считать вполне естественным.

На вопрос Opinion Way об оценке выполнения предвыборных обещаний президента Ильхама Алиева 75,6 % респондентов в целом ответили положительно. При этом лишь 5,8 % опрошенных пришли к выводу о невыполнении данных обещаний, а 4,2 % - затруднились ответить.

Социологи объясняют такой результат тем, что президент Азербайджана постоянно находится в контакте со своим народом, а его слова до сих пор всегда совпадали с делами. В результате последовательного выполнения данных обещаний Азербайджан за последние шестнадцать лет обеспечил свое динамичное развитие, реализовал важные транснациональные энергетические и транспортные проекты, вошел в число немногочисленных космических государств планеты, добился основательного развития отдельных отраслей экономики страны. Неуклонно повышалось благосостояние населения, в стране началось осуществление большого социального пакета, охватывающего 3 миллиона человек. В любом вопросе, вызывающем обеспокоенность общества, президент демонстрировал солидарность с народом и принимал оперативные меры, связанные с решением выдвинутых вопросов.

Кадровые реформы президента Ильхама Алиева также были высоко оценены гражданами, принимавшими участие в опросе. 78,8 % респондентов, ответивших на связанные с этим вопросы, непосредственно выразили положительное мнение об осуществляемой кадровой политике, из них 43,3 % указали, что полностью довольны, а 35,5 % - в основном довольны преобразованиями в данной сфере.

По мнению экспертов, осуществленные президентом Ильхамом Алиевым за последний год структурные и кадровые реформы стали серьезным шагом, направленным на решение таких вопросов, как повышение эффективности, прозрачности государственного управления, устранение негативных явлений, беспокоящих общество, формирование профессиональной кадровой базы и выдвижение достойных кандидатов на ответственные должности. Неслучайно во всех проведенных в последнее время опросах меры, принятые в Азербайджане в области совершенствования государственного управления, получили высокую оценку.

По итогам опроса, осуществленные президентом Ильхамом Алиевым в последний год меры борьбы с коррупцией также были одобрены обществом. 75,6 % опрошенных расценили принятые меры по устранению коррупции как эффективные и удовлетворительные.

Эксперты вновь объясняют это тем, что в последнее время президент Ильхам Алиев объявил борьбу с коррупцией и взяточничеством одним из приоритетных направлений в государственной политике, осуществил в стране административные и институциональные меры системного характера. Созданная по его непосредственной инициативе модель "ASAN хidmət" в настоящее время одобряется и применяется во всем мире как эффективный и инновационный механизм в области борьбы с коррупцией. Кроме того, целенаправленные меры, принятые в налоговой, таможенной, социальной и других сферах управления, обеспечили повышение прозрачности, рост доходов государственного бюджета и решение других важных вопросов.

На вопрос Opinion Waу "Обеспечено ли, по-вашему, развитие регионов в результате принятой Ильхамом Алиевым "Программы социально-экономического развития регионов» и деятельности правительства в регионах?" 93,1 % респондентов ответили "да", 72,3 % расценили деятельность правительства в этом направлении как вполне положительную, а 20,8 % - "в основном положительную".

Как видно, такой высокий результат может объясняться успешным завершением в прошлом году третьей Государственной программы социально-экономического развития регионов, перевыполнением пятилетней программы. В результате исполнения трех программ инфраструктура в регионах была реконструирована в соответствии с современными стандартами, открыты тысячи производственных предприятий, более двух миллионов новых рабочих мест, достигнуто основательное развитие отдельных отраслей, в том числе ненефтяного сектора. А в нынешнем году была принята четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов, началось ее исполнение.

Особое внимание президента Ильхама Алиева к развитию регионов завоевало большое одобрение граждан. 90,4 % респондентов расценили коэффициент полезного действия многочисленных поездок президента в регионы как положительный, 48,9 % - как "очень высокий", 27,5 % - как "в основном высокий", а 14 % - как "частично высокий".

Дело в том, что социально-экономическое развитие регионов всегда находилось в центре особого внимания президента Ильхама Алиева в период его 16-летней деятельности на посту президента. Только в прошлом году он совершил 24 поездки в регионы Азербайджана, находился в непосредственном контакте с гражданами. Подписал многочисленные распоряжения, связанные с улучшением социально-экономического положения районов, в том числе инфраструктурными проектами. Кроме того, факторами, обусловившими показатели данного опроса, являются встречи главы государства с населением на местах, личное ознакомление с проблемами, устранение их в короткий срок и другие вопросы.

Результаты опроса, связанные с внешней политикой Ильхама Алиева, также отражают позитивную позицию населения: 89,9 % участников опроса ответили на этот вопрос положительно, из них 73,9 % расценили деятельность в этой сфере как "отлично", 16,0 % - "удовлетворительно", 2,4 % - "неудовлетворительно", а 7,7 % ответили "точно не знаю".

По мнению экспертов, осуществляемый президентом Ильхамом Алиевым внешнеполитический курс всегда характеризовался динамичностью, интенсивностью и целенаправленностью, постоянно опирался на национальные интересы. В итоге Азербайджан за минувший период стал центром экономических, политических и гуманитарных проектов регионального и глобального значения, инициатором многих важных форматов сотрудничества. В настоящее время число союзников и партнеров страны с каждым днем возрастает. Азербайджан укрепляет свой имидж надежного партнера в мировом масштабе. Осуществляемая страной на международном уровне внешнеполитическая стратегия, опирающаяся на принципы равноправных и взаимных интересов, характеризуется экспертами как одобряемая модель.

Таким образом, как видно, ответы респондентов на опрос Opinion Waу еще раз подтверждают, что азербайджанское общество оказывает президенту Ильхаму Алиеву большое доверие. Обобщенные средние результаты свидетельствуют о том, что если сегодня вновь будут проведены президентские выборы, то Ильхам Алиев может получить голоса абсолютного большинства - примерно 83-85 % избирателей страны.