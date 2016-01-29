Ильхам Алиев: Насильственно захватившее власть правительство НФА-Мусават сыграло определенную роль в оккупации части земель

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Основная часть проблемы начала 90-х годов в Азербайджане была связана с правительственным кризисом. В тот период правительство НФА-Мусават представляло огромную проблему для народа. Насильственно захватившее власть правительство НФА-Мусават сыграло определенную роль в оккупации части земель".

Как сообщает Report, об этом 29 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой молодежи страны по случаю Первого форума молодежи Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что придя к власти, эти лица стали бороться друг с другом, а после ухода с власти некоторые из них предпочли скрыться, а ситуацию в стране нормализовал Гейдар Алиев, начиная с 1993 года.