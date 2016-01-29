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    Ильхам Алиев: Насильственно захватившее власть правительство НФА-Мусават сыграло определенную роль в оккупации части земель

    Придя к власти, эти лица стали бороться друг с другом, а после ухода с власти некоторые из них предпочли скрыться

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Основная часть проблемы начала 90-х годов в Азербайджане была связана с правительственным кризисом. В тот период правительство НФА-Мусават представляло огромную проблему для народа. Насильственно захватившее власть правительство НФА-Мусават сыграло определенную роль в оккупации части земель".

    Как сообщает Report, об этом 29 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой молодежи страны по случаю Первого форума молодежи Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что придя к власти, эти лица стали бороться друг с другом, а после ухода с власти некоторые из них предпочли скрыться, а ситуацию в стране нормализовал Гейдар Алиев, начиная с 1993 года.

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