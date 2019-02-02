Ильхам Алиев: "Нашей молодежи принадлежит огромная роль во всестороннем развитии страны"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Нашей молодежи принадлежит огромная роль во всестороннем развитии страны».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Сегодня азербайджанская молодежь живет в период независимости. Это – большое счастье. Сегодня каждый патриотически настроенный азербайджанец по праву гордится тем, что является гражданином независимой Азербайджанской Республики. Нашей молодежи принадлежит огромная роль во всестороннем развитии страны. Молодежь очень успешно работает в различных отраслях, вносит большой вклад в общее развитие страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Основным направлением для молодежи, конечно, является образование. Обращаясь ко всей молодежи, я призываю ее уделять большое внимание образованию, так как в сегодняшнем мире знания и грамотность находятся на переднем плане. Сегодня мир развивается так быстро, технологии так стремительно идут вперед, что без знаний и грамотности очень трудно найти достойное место в жизни. Молодежь должна быть профессиональной. Молодежь, в какой бы сфере ни работала, должна стремиться к повышению своего профессионализма», - сказал Президент Азербайджана.