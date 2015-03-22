​Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Пакистана

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана направил поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Пакистана президенту Исламской Республики господину Мамнуну Хусейну.

Как передает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Пакистана.

Азербайджано-пакистанские отношения черпают силы в воле наших народов. Убежден, что постоянное сохранение наших отношений, преодолевших испытание временем, основанных на взаимном доверии и поддержке, дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

С удовольствием вспоминаю Ваш визит в Азербайджан, проведенные нами встречи, обмен мнениями. Уверен, что Ваш визит придаст мощный импульс вступлению наших отношений в новый этап.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – процветания и благосостояния".