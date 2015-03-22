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    ​Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Пакистана

    Президент пожелал братскому народу Пакистана – процветания и благосостояния

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана направил поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Пакистана президенту Исламской Республики господину Мамнуну Хусейну.

    Как передает Report, в письме главы государства говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Пакистана.

    Азербайджано-пакистанские отношения черпают силы в воле наших народов. Убежден, что постоянное сохранение наших отношений, преодолевших испытание временем, основанных на взаимном доверии и поддержке, дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

    С удовольствием вспоминаю Ваш визит в Азербайджан, проведенные нами встречи, обмен мнениями. Уверен, что Ваш визит придаст мощный импульс вступлению наших отношений в новый этап.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – процветания и благосостояния".

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