Ильхам Алиев наградил членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, за высокие достижения, завоеванные на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и заслуги в развитии спорта в Азербайджане нижеследующие азербайджанские спортсмены и их тренеры награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":
Абакарова Патимат Серажутдиновна
Ахундова Лариса Викторовна
Алиомаров Магомед Алиомарович
Бейги Харчегани Милад
Чунаев Расул Абакар оглу
Давришов Али Иса оглу
Алиев Гаджи Азер оглу
Али-Заде Рашад Аллахверди оглу
Гасанов Джабраил Ильхам оглу
Мамедов Анар Вахид оглу
Мамедов Орхан Расим оглу
Мамедов Самир Тельман оглу
Радомски Ален
Радомский Дмитро
Синишин Наталья
Шариати Сабах Салех оглу.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook