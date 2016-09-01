Ильхам Алиев наградил членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, за высокие достижения, завоеванные на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и заслуги в развитии спорта в Азербайджане нижеследующие азербайджанские спортсмены и их тренеры награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":

Абакарова Патимат Серажутдиновна

Ахундова Лариса Викторовна

Алиомаров Магомед Алиомарович

Бейги Харчегани Милад

Чунаев Расул Абакар оглу

Давришов Али Иса оглу

Алиев Гаджи Азер оглу

Али-Заде Рашад Аллахверди оглу

Гасанов Джабраил Ильхам оглу

Мамедов Анар Вахид оглу

Мамедов Орхан Расим оглу

Мамедов Самир Тельман оглу

Радомски Ален

Радомский Дмитро

Синишин Наталья

Шариати Сабах Салех оглу.